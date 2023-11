Ueda, do BoJ, sugere baixa probabilidade de fim de juro negativo este ano no Japão

A probabilidade de que o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) acabe com sua política de juro negativo no curto prazo é baixa, sugeriu o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, diante da perspectiva incerta dos preços ao consumidor e dos salários.

"Falando teoricamente, a abolição da política de taxas negativas pode acontecer em qualquer reunião", disse Ueda em entrevista coletiva, nesta segunda-feira. "Mas se perguntarem se isso pode acontecer este ano, nos restam apenas menos de dois meses, embora eu não possa dizer que tal possibilidade seja zero."

Ueda garantiu que o BoJ manterá a taxa de juros negativa e o controle da curva de rendimentos até que consiga atingir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável e constante.

"A essa altura, não tenho certeza de quando poderemos estar confiantes" sobre o cumprimento da meta, acrescentou.

Na semana passada, o BoJ manteve sua taxa básica de juros, a de depósitos, em -0,1%. Também decidiu estabelecer o texto de 1% para o rendimento do bônus do governo (JGB) de 10 anos como "ponto de referência", indicando que poderá permitir variações acima desse nível.

Antes dos comentários sobre juro negativo, Ueda havia dito em discurso a líderes empresariais, na cidade de Nagoya, que ainda é incerto se empresas menores conseguirão aumentar os salários novamente no ano que vem, uma vez que algumas delas já concederam reajuste neste ano, apesar de terem apresentado baixa rentabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.