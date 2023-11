Lolita Rodrigues, pioneira da TV brasileira, morre aos 94 anos em João Pessoa

Ícone da TV brasileira, cantora da Era do Rádio, atriz e apresentadora, Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos, na madrugada deste domingo, 5, em João Pessoa (PB). Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, com pneumonia. A informação foi divulgada pela TV Globo, onde a artista trabalhou em grande parte de sua carreira, e confirmada pelo Estadão com amigos da família.

A filha da artista, Silvia Rodrigues, informou ao portal G1 que o corpo de Lolita será cremado nesta segunda, 6, em cerimônia restrita à família.

Lolita foi uma das atrizes pioneiras da televisão brasileira, com uma carreira de seis décadas. Ela nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em março de 1929, batizada Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, filha de espanhóis.

O nome artístico remete à origem espanhola, que foi referência para sua carreira na música e na dramaturgia, em várias de suas personagens.

Os momentos marcantes de Lolita na tela atravessam gerações, da primeira transmissão da história da TV brasileira, em 1950, à clássica entrevista ao lado de suas grandes amigas Hebe Camargo e Nair Belo para Jô Soares, no ano 2000.

Rádio e início na TV

Lolita começou a carreira ainda criança, no final dos anos 1930, em radionovelas, e depois se popularizou como cantora na Era de Ouro do rádio. Ainda como cantora, participou da primeira transmissão de TV no País, entoando o Hino da TV, na Tupi, em 1950. Naquela década, tornou-se também apresentadora, ao lado do marido, Airton Rodrigues.

Lolita começou como atriz vivendo uma cigana na novela Corcunda de Notre Dame, na Tupi, em 1957. Seis anos depois, fez a primeira telenovela diária do Brasil, 2-5499 Ocupado, na mesma emissora, como protagonista ao lado de Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Momentos inesquecíveis

Entre as novelas em que atuou na TV Globo estão Sassaricando (1987), Rainha da Sucata (1990), A Viagem (1994), Terra Nostra (1999), Kubanacan (2003) e Viver a Vida (2009). Entre 2003 e 2006 ela também participou do programa de humor Zorra Total.

No ano 2000, concedeu a hilária entrevista lembrada até hoje por fãs para Jô Soares (1938-2022), ao lado de Hebe Camargo (1929-2012)e Nair Bello (1931-2007). A amizade das três pioneiras da TV foi lembrada em outros momentos anteriores e posteriores. Lolita fez poucas aparições públicas a partir de 2015. Ela viveu nos últimos anos em João Pessoa com a filha, a médica Silvia, fruto de seu casamento com Airton Rodrigues, que morreu em 1993.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.