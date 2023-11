Primeiro dia de Enem termina com poucos problemas na região

A ansiedade para o primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tomou conta dos candidatos e dos familiares durante a abertura dos portões da Centro Universitário Fundação Santo André, um dos polos de aplicação da prova no Grande ABC. Os dez minutos que antecederam às 13h foram marcados por correria e até chinelo perdido. Mesmo com os prejuízos causados pelas chuvas na sexta-feira, todas as escolas participantes do Enem tiveram energia elétrica, seja por conexão à rede da distribuidora ou por geradores, segundo a Enel. Ao todo, 41.561 pessoas da região se candidataram neste ano. Próxima prova será dia 12.

"Ter participado antes como treineira me ajudou a ter ideia de como funciona a prova. Ainda sim, estou bem nervosa. Não saber o tema da redação causa mais insegurança. Acho que será sobre arquitetura hostil ou etarismo (preconceito contra pessoas mais velhas)”, disse a estudante Giovana Ferreira, 18, do Bairro Val Paraíso, que sonha cursar fonoaudiologia. Dessa vez, a Giovana não conseguiu acertar no tema e o assunto deste ano foi sobre “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

A professora Miriam do Santos, 58, saiu de casa com o filho Claúdio dos Santos, 18, com duas horas de antecedência para pegar o ônibus até o local da prova. O jovem deseja cursar Economia, na UFABC (Universidade Federal do ABC). “Eu gosto de acompanhar os meus filhos porque valorizo muito o estudo. Tenho uma filha mais velha, que cursou História. Vou ficar aqui (na Fundação) até às 19h (horário limite para entregar a prova) esperando. Falei para o Claúdio gastar todo o tempo que fosse necessário. Não vou para casa sem ele.”

CORRERIA

O trânsito ao entorno da Fundação Santo André foi favorável aos participantes, diferente do que aconteceu em locais de aplicação próximo à Avenida Edson Danilo Dotto, por exemplo, que teve congestionamento pela manhã. Na correria para não perder a prova, um dos candidatos perdeu os chinelos e correu de meia até o prédio onde faria o exame. Preocupado, um monitor foi atrás do candidato com os calçados que ficaram para trás.

O estudante Luiz dos Santos, 17 anos, até conseguiu entrar no prédio para fazer o Enem, mas, dez minutos após os portões fecharem, ele deixou o local acompanhado de um monitor. “Tive um problema com o meu RG e o documento digital ainda não constava como aprovado no aplicativo. Trouxe uma cópia (não autenticada), mas eles não aceitaram e não pude fazer a prova. Estou bem triste, mas, pelo menos, já fui aceito na Fundação Santo André no curso que quero, de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Começo em janeiro. Mesmo assim, queria prestar o Enem”, conta o morador do Parque São Lourenço, em São Mateus, que demorou um hora e 20 minutos para chegar ao local de prova.

NÃO VALE DESANIMAR!

A frustração de perder a prova ou por achar que não se saiu tão bem no primeiro dia não pode desestimular a trajetória do estudante. “Devemos nos responsabilizar pelo que aconteceu, sem nos culpar para conseguimos melhorar da próxima vez”, afirma a psicopedagoga Thainá de Almeida, do cursinho NOC Educação. “Um único dia de prova não define se você vai passar ou não no curso que deseja. O número de acertos não define 100% a nota, mas sim o TRI (Teoria de Resposta ao Item). Não pode desistir. É necessário fazer os dois dias do exame.”

O TRI do Enem nivela as questões em fácil, médio e difícil e analisa se o candidato acertou porque sabia mesmo a resposta ou porque chutou. Dessa forma, caso o participante acerte mais questões difíceis do que as fáceis, não significa que a nota dele será maior. O algoritmo pode considerar chute, porque não teria como pontuar nas perguntas mais complexas se o candidato não souber o básico da matéria. Assim, a nota não é baseada apenas em número de erros e acertos, mas sim no nível de complexidade de cada pergunta que o candidato assinalou corretamente.