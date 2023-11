Lucas Moura faz trabalhos leves no gramado após 12 dias da lesão em reapresentação do São Paulo

O meia-atacante Lucas Moura ainda sonha em defender o São Paulo na temporada. Se recuperando de um estiramento muscular no posterior da coxa esquerda, o jogador foi ao gramado neste domingo, na reapresentação da equipe, visando o jogo com o Red Bull Bragantino.

O camisa 7 fez complementos dos trabalhos físicos, sob a supervisão dos profissionais da fisioterapia do São Paulo. Ele deixou o clássico com o Palmeiras, no dia 25 de outubro, no Allianz Parque, acusando o problema.

O tempo de recuperação inicial era estipulado em ao menos um mês, mas o clube tenta antecipar a reabilitação e a consequente volta. A parada para a Data Fifa vai servir para os médicos tentarem deixá-lo inteiro. Desta maneira, perderia apenas os jogos contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira, e Santos, domingo, ambos na Vila Belmiro.

Com o adiamento do jogo com o Fluminense para dia 22 por causa da final da Libertadores, Lucas Moura tem chances remotas de voltar diante dos cariocas e ainda enfrentaria Cuiabá (25/11), Bahia (29/11), Atlético-MG (2/13 e Flamengo (6/12).

De olho no Bragantino, Dorival Júnior fez o elenco acordar cedo em pleno domingo. Após dois dias de folgas, o elenco iniciou os trabalhos com muito aprimoramento técnico e tático no CT da Barra Funda.

Depois do aquecimento, o elenco foi testado em enfrentamento em campo reduzido com muita finalização a gol. O técnico quer o São Paulo mais preciso na hora de balançar as redes após apenas 1 a 0 em jogo duro diante do Cruzeiro.

Por fim, o enfrentamento ocorreu por setores. Ciente que o time do interior é muito ofensivo e também trabalha bem a bola, Dorival quer marcação forte desde o ataque para evitar que o goleiro Rafael sofra ameaças na Vila Belmiro.