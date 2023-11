Diadema abre inscrições para oficinas de panetone e cupcake

A Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de Panetone Caseiro e Cupcake Natalino. Com duração de quatro horas cada, a didática ensinada na unidade do Restaurante Popular Campanário - José Carlos Alves (Av. Lico Maia, 891 - Conceição) envolverá mão na massa e decoração temática.

Os interessados devem preencher os formulários por meio do link: bit.ly/oficinasnatalina2023 e escolher uma das datas, 14 ou 22 de novembro, para participar da turma.

As oficinas, que também envolverão a confecção de uma árvore de Natal decorada, acontecem dentro do Projeto Cozinha Criativa, de capacitação aos moradores da cidade diante do mercado de trabalho e em busca de renda complementar.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre, basta contactar o telefone 4053-3943. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.