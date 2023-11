Marcelo Fernandes pede atenção com o Cuiabá na Vila para manter reação no Brasileiro

Os sete pontos conquistados nas últimas três rodadas foram suficientes para tirar o Santos das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Marcelo Fernandes trabalha para manter o time focado em sua campanha de recuperação para evitar sustos nesta reta final de competição.

O motivo da cautela do treinador santista está no desempenho do rival desta segunda-feira. O time é o sexto melhor visitante e já conquistou sete vitórias jogando longe da Arena Pantanal.

"Precisamos manter o foco e continuar nesse ritmo, pois não tem nada definido. Vamos seguir trabalhando para continuar colhendo esses resultados importantes", afirmou o comandante baseado nas vitórias sobre o Flamengo e o Coritiba e ainda o empate no clássico com o Corinthians.

Para o duelo diante do Cuiabá, o reforço mais esperado aparece no ataque. Marcos Leonardo cumpriu suspensão automática e tem volta certa. Ele também participou da atividade e mostrou estar recuperado de um incômodo no joelho direito.

O esquema tático santista deve ser o de três zagueiros. Joaquim vai ter a companhia de Messias e Dodô no trio defensivo. No meio, Tomás Rincón comanda a marcação com Jean Lucas e Lucas Lima encarregados da criação. Na frente, Marcos Leonardo e Soteldo formam o setor ofensivo.