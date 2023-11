Irmãs Kardashian se declaram para Kris Jenner em seu aniversário

A família Kardashian-Jenner está em festa neste domingo, dia 5. Kris Jenner está comemorando seu aniversário de 68 anos de idade. Entre muitas homenagens e declarações que a matriarca recebeu nesta data, uma delas chamou a atenção dos internautas. Khloé Kardashian publicou um texto emocionante para a mãe.

Para a mamãe mais altruísta, linda, gentil e amorosa do planeta. Feliz, feliz aniversário!! Felicidades para minha maior inspiração, A rainha dos corações, do meu coração!! Um brinde para aquela que é o coração de todas as festas, à mulher que me faz rir até chorar. A guardiã de tudo o que é sagrado e mágico! Nossa detentora secreta, solucionadora de problemas. Meu batimento cardíaco, minha professora, meu porto lugar seguro. minhs melhor amiga! Minha vida inteira! Meu mundo! Você é a razão de tudo de bom aos meus olhos. Eu estou gritando: FELIZ ANIVERSÁRIO MAMÃE!!!, iniciou.

Mamãe, sem você não há nada. Você é tudo para mim e muito mais! Não há mundo ou vida inteira sem você junto. A vida não significa nada sem você ao meu lado. Você torna cada momento memorável! Cada momento vale a pena saborear. Você torna a vida abençoada e cheia de amor! Você me lembra que cada dia da vida é uma celebração! Você me lembra de viver e não apenas existir. Me faz acreditar que posso fazer qualquer coisa a qualquer momento, e faz com que tudo pareça tão fabuloso!

Você é a mulher mais notável que eu já conheci. A tua presença faz com que todos ao teu redor queiram ser uma versão melhor, mais gentil e mais motivada de si mesmos. Você tem tantos dons, e um deles é fazer com que todos nos sintamos amados, vistos, validados e ouvidos. Não sei como você consegue, mas faz isso diariamente! A cada momento espero que perceba o quanto importa para todos nós. O quanto nós te estimamos e respeitamos! Como estaríamos perdidos sem você em nossas vidas. Palavras não podem transmitir o quão grata e orgulhosa estou por ser chamada de sua filha. Você é uma rainha! Minha rainha que criou mini rainhas e um lindo Rei. Você construiu este reino e nós honramos você! Eu só rezo para que eu possa deixar pegadas nas almas das pessoas da maneira que você fez. Te amo tanto.

Nunca vou conseguir explicar o quanto te amo e respeito! Vou tentar todos os dias e com todas as oportunidades para te mostrar! Te amarei mais e mais a cada momento que passa. Grato pelas nossas bênçãos e pelo amor que dá a cada um de nós! Tenha o aniversário mais feliz, minha linda mamãe mágica! Você é um de um! Não existe ninguém maior do que você! Antes que o tempo acabe... EU TE AMO!, finalizou Khloé.

Kim Kardashian também não ficou de fora e postou um apaixonante texto para a mãe, junto com uma sequência de fotos ao lado da aniversariante.

Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo inteiro! É tão difícil colocar em palavras o que você significa para mim e para todos os seus filhos. Seu nível de suporte é incomparável. Você é a definição de amor incondicional. E todos nós sentimos isso tão profundamente. Eu sei que tenho muita sorte de ter você como minha mãe e melhor amiga. Eu estimo você e nunca considero garantido nada do que você faz por nós. Você é a Rainha que começou tudo e continua realizando todos os nossos sonhos. Eu te amo mãe!