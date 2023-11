Após anunciar Operação Subida, pista fechada acumula trânsito no Sistema Anchieta-Imigrantes

Neste domingo, último dia da emenda do feriado de Finados (5), motoristas formaram filas no acostamento ao encontrarem um cenário diferente do anunciado pela Ecovias. Com Operação Subida (2x8) prevista para iniciar às 10h, a medida ao fluxo de veículos do Litoral em direção à Capital só foi aplicada próximo ao meio-dia, com 6 pistas da Imigrantes e 2 da Anchieta liberadas.

No perfil das redes sociais da companhia, a operação era apontada e reforçada desde a última segunda-feira (30). Entretanto, com duas horas no atraso para aplicação, causou insatisfação nos condutores que já não podiam retornar ou recalcular suas rotas: “uma fila enorme de ambos os lados. Já imagino quatro ou cinco horas para subir a serra, porque todo mundo confia na informação da Ecovias e quando chega aqui a via está fechada”, comenta o motorista Anderson Fattori, em relação às dificuldades do retorno da praia para casa.

Segundo contagem da própria Ecovias, estão descendo para o Litoral paulista, por hora, cerca de 1,5 mil veículos. Já no sentido da Capital, retornam mais de 5,3 mil automóveis.

Em nota ao Diário, a empresa reiterou que o horário divulgado, assim como os demais informes para início e fim das operações, sempre acompanha uma tarja de possíveis alterações. “As operações especiais programadas são previsões e podem ser alteradas conforme as condições de tráfego, condições climáticas, acidentes e outras situações adversas. Este é um diferencial do Sistema Anchieta-Imigrantes e busca equilibrar a infraestrutura em relação à demanda, implantadas com o apoio do Policiamento Rodoviário e sob a fiscalização da Artesp. A equipe da concessionária acompanha, em tempo real, uma série de parâmetros para definir o momento ideal de montagem da operação. Um deles é que o número de veículos seja bastante superior em uma das direções."

De acordo com a Ecovias, no caso da Operação Subida, o tráfego sentido Litoral também não poderia ser superior a 2,5 mil veículos por hora - o que ocorria na manhã deste domingo.

No momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes, sentido Capital, tem congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 248 ao km 250. O mesmo ocorre na SPA-248, de acesso ao Guarujá, do km 5,1 ao km 0,1.