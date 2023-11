Patrícia Ramos revela ter sido perseguida por homem nos Estados Unidos

Que situação! Patrícia Ramos compartilhou em suas redes sociais que está em Nova York, nos Estados Unidos. Entretanto, o que era para ser uma viagem tranquila, acabou se tornando assustadora. A influenciadora relatou em seu Stories uma situação tensa que passou com um homem desconhecido em uma loja de roupas.

- Eu peguei um casaco em cima de uma mesa. Nisso, se aproximou um homem dizendo que o casaco era dele. Pedi desculpas e me afastei. Passados uns cinco minutos, ele veio atrás de mim dizendo que iria me dar o casaco de presente. Eu disse que não precisava, mas ele fez questão. Não vi maldade na hora, começou ela.

- Eu continuei andando na loja, e ele voltou, veio atrás de mim colocando as mãos nos bolsos do casaco, dizendo que estava checando se não tinha esquecido algo. Só que achei muito estranho porque ele veio com o celular na minha cara, como se tivesse me filmando. Na hora eu saquei a maldade e devolvi o casaco para um segurança.

- O cara ficou me rondando a loja inteira, o tempo inteiro. E me filmando. Ele estava nitidamente me filmando, tirando foto. Ele tirava foto, dava zoom e mandava para alguém. Eu fiquei muito nervosa. Foi muito assustador, eu fiquei chocada. Eu me senti completamente invadida e incapaz de fazer qualquer coisa, finalizou Patrícia.

Para concluir seu relato, a apresentadora aproveitou para alertar seus seguidores.

- É mais do que óbvio que a gente não pode aceitar nada de estranhos na rua. Só que a situação foi acontecendo e eu nem percebi.