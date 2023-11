EUA: Senadores vão propor resolução alertando Irã contra escalada

Senadores dos Estados Unidos planejam apresentar ao Congresso uma resolução bipartidária alertando o Irã para que não transforme o conflito em Gaza numa guerra regional mais ampla.

Os senadores norte-americanos Lindsey Graham (Republicano da Carolina do Sul) e Richard Blumenthal (Democrata de Connecticut) apareceram neste domingo, 5, no programa State of the Union, da CNN. Eles apoiam uma resolução não vinculativa enquanto as hostilidades esquentam na fronteira Norte de Israel com o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

"A resolução avisa o Irã de que toda esta força militar (dos EUA) na região irá atrás de você (do Irã) se expandir esta guerra mobilizando o Hezbollah ou matando um americano por seus representantes na Síria e no Iraque", disse Graham. "Eles precisam ouvir isso." Os EUA ainda mantêm soldados no Iraque e na Síria, países onde o Irã tem aliados.