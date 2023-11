Bianca Andrade recebe alta após sofrer acidente de carro: Indo buscar meu bebê e aproveitar a vida com ele

Notícia boa! Bianca Andrade usou as suas redes sociais para tranquilizar os seus seguidores e contar que finalmente deixou o hospital ao lado da babá, Dayane.

Com um clique nos stories, a influenciadora, que ainda está com o colar cervical, afirmou que está tudo bem e que irá passar o dia com o filho, o pequeno Cris.

Bom dia! Para quem está nos acompanhando, notícia boa: Day e eu recebemos alta, AMÉM!!! Indo buscar meu bebê e aproveitar a vida com ele.

Bianca também aproveitou para reforçar a importância do uso da cadeirinha, mais uma vez:

Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu.