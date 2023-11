Rodriguinho sofre traumatismo cranioencefálico em jogo do América-MG e aguarda novos exames

O volante Rodriguinho, do América-MG, sofreu um traumatismo cranioencefálico no clássico deste sábado, com o Atlético-MG, e está em observação hospitalar em Uberlândia, local onde a partida foi disputada. Uma tomografia revelou que o atleta sofreu fratura de ossos da face e vai ser submetido a novos exames para avaliar a gravidade do quadro.

O coordenador médico do América-MG, João Salomão, não retornou com a delegação para Belo Horizonte e acompanha o jogador em sua recuperação. Por enquanto, não há necessidade de procedimento cirúrgico.

De acordo com a assessoria do clube, o estado de Rodriguinho é estável e nenhum sintoma de alteração neurológica foi constatado. O jogador está fora da partida do meio de semana diante do Coritiba, e dificilmente vai ser liberado para enfrentar o Vasco, no domingo.

Rodriguinho se machucou aos 34 minutos do primeiro tempo após se chocar com o lateral Rubens, do Atlético-MG, em uma disputa de cabeça. Os dois atletas ficaram caídos e a partida ficou paralisada por cerca de dez minutos.

A ambulância entrou no gramado e os dois jogadores foram levados para um hospital na cidade mineira. O atleticano Rubens sofreu um corte na cabeça e levou oito pontos. Ele também foi submetido a exames de tomografia de crânio e de coluna, mas nenhuma lesão foi detectada.

O clássico entre América-MG e Atlético-MG foi disputado no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatada em 1 a 1.