Charge - 5 de novembro de 2023

O governo do estado de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), reservou R$ 70,2 milhões para o projeto da Linha 20-Rosa, que sairá do bairro da Lapa, na Capital, com destino ao Grande ABC, no orçamento de 2024. A verba foi incluída na LOA (Lei Orçamentária Anual), que está sob apreciação dos deputados na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e deve ser votada até o fim de novembro.

O valor destinado ao projeto faz parte do programa de expansão, modernização e operação do transporte metroviário estadual, que terá um orçamento total de R$ 8,3 bilhões no ano que vem. Ao todo, o orçamento de 2024 estima uma receita de R$ 328 bilhões, a maior da história, com um aumento de 3,3% em relação ao valor orçado para 2023.