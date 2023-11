Família Damo pode ficar fora das urnas em Mauá

Depois de quatro décadas seguidas com forte influência no cenário político de Mauá, pela primeira vez a família Damo pode não ter candidato ou interferência nas eleições do ano que vem. Patriarca da linhagem e ex-prefeito da cidade, Leonel Damo admite que ainda nenhuma candidatura para o Paço foi pensada para 2024 e que dificilmente alguém do grupo familiar estará na corrida eleitoral.

Além dele, os principais nomes da família na política mauaense são a ex-prefeita Alaíde Damo, mulher de Leonel, e a ex-deputada estadual Vanessa Damo, filha do casal.

“Não tem (candidato para Prefeitura). Não serei candidato ano que vem. Ela (Vanessa Damo) não tem mais nada, não vai concorrer mais também. Tem muito candidato, só vou pensar no ano que vem, ninguém da família pensou ainda”, afirmou o ex-prefeito e precursor da dinastia. “Talvez a Vanessa virá de vereadora”, acrescentou, com claro tom de incerteza.

O afastamento da vida política não se mostra apenas pela falta de candidatura. Leonel disse que não acompanha o cenário de Mauá e o caminho da corrida eleitoral. “Não estou acompanhando, a eleição está muito longe. Antigamente, era quase o ano todo, hoje são 45 dias. Você fala alguma coisa e amanhã não é. Só ano que vem vou ficar sabendo”, ressaltou.

As atuais falas de Leonel contrastam com o discurso feito em abril do ano passado, durante a visita, em Ribeirão Pires, do ex-governador Rodrigo García (PSDB). Na ocasião, o patriarca do clã disse que a filha tinha intenção de voltar às urnas em 2024 para disputar a cadeira. Hoje, o que se vê é pouca movimentação da família na política.

ENTENDA A DINASTIA

Acumulando cargos de prefeito e vice-prefeito, os Damo estão presentes na disputa pelas principais cadeiras de Mauá desde 1969, ano que Leonel foi candidato a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Américo Perrella (1916-1996), conquistando a vaga e ficando no cargo até 1973. Após esse mandato, Leonel virou vereador e a família ficou fora da briga pelo Paço do município, visto que na época a lei eleitoral não permitia reeleição.

Foi somente em 1982 que o grupo voltou a ter um representante na disputa pela Prefeitura. Neste ano, novamente foi Leonel quem representou a família, conquistando mais uma vitória e sendo eleito pela primeira vez para o cargo de prefeito de Mauá, até 1988.

Uma década depois da última eleição disputada, mais uma candidatura e vitória do patriarca da família, outra vez de vice, na chapa com o ex-prefeito José Carlos Greco. Depois dessa disputa, todas as eleições seguintes para a Prefeitura da cidade contaram com um representante da família Damo.

Nos anos de 1996, 2000 e 2004, Leonel voltou a ser candidato a prefeito de Mauá. Contudo, em 1996 e 2000, perdeu para o petista Oswaldo Dias.

Já em 2004, as eleições foram marcadas pelo cancelamento do segundo turno. Os protagonistas foram Leonel e o então candidato do PT, Márcio Chaves. Dias antes da votação, o petista teve sua candidatura cassada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), acusado de ter violado a Lei Eleitoral numa exposição comemorativa aos 50 anos de emancipação da cidade. Deste modo, em janeiro de 2005, o presidente da Câmara na época, Diniz Lopes, assumiu o cargo. Em dezembro do mesmo ano, o patriarca Damo foi declarado vencedor e retornou ao posto de prefeito, comandando o município pela segunda vez até 2008. Porém, esse segundo comando não foi fácil para o político. Conforme apurações feitas pela equipe do Diário, Leonel saiu com alto índice de rejeição, visto que deixou a administração da cidade com uma dívida de R$ 1,2 bilhão.

Após essa passagem pelo Paço, Leonel chegou a anunciar a aposentadoria da vida política. Mesmo assim, continuou com influência na disputa pela Prefeitura, tanto que, nas eleições de 2008, mesmo sem ter nenhum representante da família Damo, Leonel indicou a candidatura do prefeiturável Chiquinho do Zaíra (atualmente no Avante), que não foi eleito.

Nas eleições seguintes, foi a vez de outros familiares entrarem na briga e movimentarem o cenário político de Mauá. Em 2012, Vanessa Damo disputou a cadeira, indo para o segundo turno, mas foi derrotada pelo petista Donisete Braga. Essa eleição foi marcada por diversos ataques dos dois lados.

Em 2016, foi a hora da matriarca Alaíde Damo. Concorreu como vice do ex-prefeito e atual deputado estadual Atila Jacomussi (atualmente no SD). Posteriormente, Alaíde viria assumir a cadeira de prefeita interinamente, pois, na época, Atila sofria um processo de cassação por causa de supostos casos de corrupção.

Como possível última aparição sequencial da família na disputa pelo paço, novamente Vanessa foi a representante, em 2020. Assim como 2012, também não foi eleita, saindo no primeiro turno, após ficar em nono lugar com 1,53% dos votos. Como apurado pelo Diário na época, nesta eleição, já era possível enxergar a derrocada do clã e o futuro político colocado em xeque.