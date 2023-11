Santo André prevê abrir parte do Castelo Branco até dezembro

A Prefeitura de Santo André prevê abrir para tráfego de veículos menores o Viaduto Castelo Branco, que está em obras dentro da revitalização do Complexo Santa Teresinha. A informação é de Donizeti Pereira, secretário de Mobilidade Urbana da cidade.

Maior obra viária do município, o Complexo Santa Teresinha prevê remodelar por completo a estrutura do Viaduto Castelo Branco, que liga a região central da cidade à Avenida dos Estados. Além do desgaste do próprio viaduto, o fato de haver semáforos para quem acessava a avenida rumo à Capital provocava engarrafamento em horários de pico.

As intervenções começaram em 2022, após o Paço assinar contrato com o Consórcio Complexo Santa Teresinha (composto pelas empresas Terracom Construções Ltda e Teixeira Duarte Engenharia e Construções S/A), no valor de R$ 145,9 milhões. Segundo Donizeti, as obras estão em ritmo satisfatório, com cronograma atestado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que custeia boa parte do projeto.

“Estamos cumprindo o cronograma, inclusive recebemos recentemente a missão do BID em Santo André, que analisou o ritmo das obras. Para se ter uma ideia, a gente tinha previsão de entregar o Castelo branco em julho de 2024 e vamos conseguir entregá-lo em abril de 2024. E, no fim deste ano, já vamos abrir para boa parte do tráfego de veículos leves, para desafogar o trânsito no período de festas”, disse o secretário. “Em janeiro de 2025 todo o complexo Santa Teresinha será entregue”, estimou.

As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha. Serão construídos dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados para reduzir o número de cruzamentos em nível. Além disso, as novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha vão contar com acessibilidade para pedestres e ciclistas, garantindo maior segurança viária, e está prevista a construção de um parque linear sob os viadutos.



Recentemente, a Prefeitura de Santo André assinou portaria aditando o contrato - tanto em tempo quanto em valor. O acordo foi prorrogado por mais 16 meses e com quantia reajustada em R$ 32,1 milhões.

Segundo Donizeti Pereira, esse aditivo precisou ser feito devido a constatações de obras adicionais que não estavam previstas no contrato. “Durante os anos, as gestões anteriores foram fazendo remendos no Viaduto Castelo Branco. Encontramos várias anomalias por ali, que precisarão ser eliminadas para execução de obras que darão sustentação e longevidade ao viaduto. Em algumas vigas havia duas vezes mais concreto do que o recomendado pela engenharia. Por um milagre nenhuma tragédia aconteceu no viaduto ao longo desses anos todos”, pontuou.

Esse aditivo, segundo Donizeti, foi avalizado pela comissão do BID. “O governo Paulo Serra vai entregar essa obra com qualidade, assim como entregamos o Viaduto Adib Chammas completo, uma obra que havia mais de três décadas que não era concluída. Agora estamos reformando completamente o Castelo, entregando-o com capacidade para tráfego pesado por muitos anos e trabalhando para entregar o complexo para desafogar Avenida dos Estados.”