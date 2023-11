É hoje: Enem terá 41.561 candidatos da região

O primeiro dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será hoje e o Grande ABC terá 41.561 candidatos. O número representa alta de 14% em comparação ao ano passado, quando 36.469 pessoas se candidataram. Apesar dos transtornos causados pela chuva, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) pontua que as coordenações estaduais, municipais e de locais de prova contratadas pelo Cebraspe, instituição responsável pela aplicação do Enem 2023, estão mobilizadas para tomar as providências necessárias a fim de garantir a aplicação neste domingo (5).

O edital do exame também prevê a reaplicação das provas para participantes que tenham algum problema logístico causado por desastres naturais na aplicação regular.

A abertura dos portões está programada para às 12h. O fechamento será às 13h, com aplicação dos testes às 13h30. Neste primeiro dia, a prova terá questões de linguagens e de ciências humanas, além da redação. No próximo domingo (12), são perguntas de matemática e ciências da natureza. O Brasil tem mais de 3,9 milhões de pessoas inscritas. Para conferir o local da prova, é necessário acessar a Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/).

Cada área de conhecimento terá 45 questões. A redação é dissertativa-argumentativa, com, no máximo, 30 linhas de texto. É necessário levar documento com foto, caneta esferográfica transparente de tinta preta e cartão de confirmação da inscrição. Recomenda-se ir com roupa confortável e ter garrafa de água e lanches para consumir durante a prova.

A nota do Enem pode ser usada para iniciativas como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos), instituições no exterior (Portugal) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Durante toda a prova, além de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano, a boa interpretação de texto é a chave para se sair bem. A temida redação pode ser resolvida sem grandes problemas se o candidato manter a calma, entender a estrutura do texto e guiar-se pelos textos motivadores.

“O candidato deve construir um texto que contenha um parágrafo de introdução (com tese e, no mínimo, dois argumentos); dois parágrafos de desenvolvimento atrelados às ideias da introdução; e um parágrafo de conclusão, que deve apresentar proposta de intervenção (agente, ação, modo/meio, efeito e finalidade). Em outras palavras, uma medida paliativa, ou até mesmo efetiva, de resolução para a sua produção textual”, explica o professor de redação e literatura do colégio e cursinho Singular, Roney de Jesus Costa.

Os gabaritos oficiais das provas serão divulgados em 24 de novembro no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mas os candidatos só terão acesso às notas individuais em 16 de janeiro.

TRANSPORTE

Nos dois dias de Enem, os serviços de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), metrô, ViaQuatro e Via Mobilidade terão tarifa zero, das 9h às 21h.

Os ônibus municipais de Santo André contarão com gratuidade, mas apenas para passageiros que apresentarem o protocolo de inscrição no Enem ao motorista no momento do embarque. O serviço será concedido das 5h às 21h amanhã e no próximo domingo.

Em São Bernardo, esse benefício estará disponível das 9h às 19h30. Basta apresentar RG e o comprovante de inscrição. Desde o começo da semana, São Caetano já implementou a tarifa zero diária para todos os moradores. Ribeirão e Rio Grande da Serra também terão ônibus gratuito nos dias das provas, mas não especificaram os horários.

Aos domingos, a Prefeitura de Diadema fornece tarifa mais barata em todos os ônibus municipais no valor de R$ 2. Em Mauá, a gratuidade seguirá apenas para os públicos que têm esse direito - sem mudanças para o Enem.