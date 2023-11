Ivete Sangalo para show e chama atenção de foliã que criticou sua música: - Vou cantar quantas vezes eu quiser

Não gostou e hablou! Ivete Sangalo passou por uma situação bem chata enquanto se apresentava em um trio em Aracaju. A cantora estava cantando a música Poderosa quando foi surpreendida com a atitude de uma foliã, que reprovou a canção escolhida pela artista.

Sem pensar duas vezes, Ivete parou o show e mandou um recado para a mulher, que estava fazendo um sinal negativo com a mão enquanto a música rolava.

- Você falou o quê, minha irmã? Ela está dizendo assim essa música está ruim, não é não. Essa música é maravilhosa. E vou lhe dizer uma coisa: vou cantar ela quantas vezes eu quiser.

E não parou por aí! Ivete ainda deu uma lição de moral na foliã:

- Que coisa! Uma pessoa pega uma música dessas e faz assim (sinal de negativo, com o dedão para baixo) para a música?! Pelo amor de Deus... O mundo está vivendo uma das piores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música a pessoa faz assim pra música? Uma música gostosa dessa... Eu vou cantar agora com vontade!