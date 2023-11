Giovanna Ewbank fala sobre o retorno do podcast Quem Pode, Pod: Vai ter esse ano ainda

Giovanna Ewbank separou um tempinho em sua agenda para bater um papo com os seus milhares de seguidores. Dessa vez, a apresentadora abriu a famosa caixinha de perguntas e acabou sendo questionada sobre o podcast que apresenta com Fernanda Paes Leme.

Vai ter Quem Pode, Pod ainda esse ano ou só ano que vem?, quis saber uma internauta.

Gioh então explicou que o projeto volta ainda este ano com convidados especiais:

- Vai ter pod esse ano ainda. A gente achou que não ia ter esse ano porque Fe está com projetos dela e eu estou com projetos meus aí... chegou a gravidez da Fe também. Mas a gente vai gravar algumas coisas ainda esse ano para não deixar vocês órfãs de Quem Pode, Pod. Já temos convidados muito especiais que a gente deve gravar no início de novembro, contou.

A apresentadora ainda explicou a pausa estendida do projeto. Segundo ela, as crises de ansiedade foram o motivo:

- Por isso também que o pod demorou um pouquinho mais para voltar do que nas outras temporadas, porque eu tive essas crises de ansiedade, tive que me cuidar, dar uma respirada, parar. Mas agora eu vou voltando aos poucos para tudo, mas não na intensidade de antes, porque não quero ter novamente.