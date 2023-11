Travis Kelce, apontado como affair de Taylor Swift, responde pergunta ousada: - Você está apaixonado?

Eles são o momento mesmo! O suposto romance entre Taylor Swift e Travis Kelce virou assunto até durante uma coletiva de imprensa do time de Kelce, o Kansas City Chiefs. O jogador de futebol americano está em Frankfurt, na Alemanha, para um jogo que acontecerá no próximo domingo, dia 5.

E durante uma coletiva que foi realizada nesta sexta-feira, dia 3, o atleta não conseguiu escapar ao ser questionado sobre a cantora. De acordo com Jeff Darlington da ESPN, um repórter perguntou:

- Qual seria o status atual do seu relacionamento? E você está apaixonado?

Com um sorrido no rosto, Kelce não se esquivou da pergunta.

- O status mais recente é que consegui vê-la na semana passada.

- E a segunda pergunta foi... Você está apaixonado?, perguntou novamente o repórter.

- Vou manter meu relacionamento pessoal como pessoal, respondeu ainda sorrindo.

Por mais que Kelce não tenha dado a resposta que todos os Swifties queriam, o sorriso no rosto do jogador já revelou mais do que suas palavras...