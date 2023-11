Ex-ator mirim, Guillermo Hundadze posta agradecimento aos médicos que o salvaram

O ex-ator mirim da TV Globo, Guillermo Hundadze se envolveu em uma briga de trânsito no dia 23 de outubro. Na ocasião ele acabou sendo baleado e foi internado na UTI.

Agora ele fez sua primeira publicação após o acidente. Guillermo compartilhou por meio de seu Instagram a foto de uma pessoa usando uma roupa hospitalar e rezando.

Na legenda, o ex-ator da Globo agradeceu os profissionais do hospital em que foi internado:

Agradeço aos médicos do Hospital do Mandaqui, São Paulo, que guiados por Deus me devolveram a vida.

Até o momento, o youtuber não apareceu nas redes sociais.