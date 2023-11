Mulher que almoçou com Matthew Perry 24 horas antes de sua morte esclarece boatos: Ele estava 100% sóbrio

Como você havia acompanhado aqui no ESTRELANDO, segundo o TMZ, Matthew Perry almoçou com uma mulher não identificada 24 horas antes de sua morte. O intérprete de Chandler Bing se encontrou com a morena no Hotel Bel-Air, em Los Angeles, no dia 27 de outubro, sendo esta sua última aparição pública.

Entretanto, a mulher misteriosa agora tem nome e rosto. Athenna Crosby decidiu se abrir sobre sua última conversa com o ator e também sobre sua amizade. Em entrevista à Fox, a jornalista revelou que o artista estava em uma fase boa da vida, colocando um ponto final nos boatos envolvendo drogas como sua causa de morte.

- Ele estava 100% sóbrio quando faleceu. Quero dizer, não posso saber exatamente o que ele estava pensando ou sentindo - na hora da morte -. Só posso compartilhar minha experiência. Na interação que tive com ele, ele foi extremamente positivo, sóbrio, agindo normalmente, falava muito bem, não me deu a impressão de que estava sob efeito de drogas ou álcool de qualquer tipo. Então, acho que as pessoas estão especulando que foi uma situação de recaída. Só quero defendê-lo e dizer que não foi, desabafou Athenna.

Além disso, em outra entrevista, a repórter revelou que Matthew estava trabalhando em um filme biográfico no momento de sua morte, e que até tinha um ator em mente para ser seu intérprete.