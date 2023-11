Após acidente, Bianca Andrade é transferida para hospital em São Paulo

Bianca Andrade sofreu um acidente de carro junto com seu filho, Cris. Após o momento, a influenciadora e as outras pessoas que estavam no veículo, um motorista e uma babá de Cris foram encaminhados para um hospital.

De acordo com o R7, Bianca e Dayane, babá de Cris, continuam em observação médica. Mas foram transferidas para um hospital em São Paulo. O pequeno, filho do relacionamento da influenciadora e Fred, e o motorista do carro já receberam alta hospitalar e estão em suas casas.

Com intuito de atualizar o público e a imprensa, a assessoria da empresária e influenciadora Bianca Andrade informa que os quatro passageiros que estavam no carro seguem muito bem. Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo nesta quinta, 02. Genilson, motorista, e Cris, filho de Bianca e Fred Bruno, já receberam alta e estão em suas residências. Por protocolo médico, Bianca e Dayane, babá do Cris, seguirão em observação até este domingo, 05, no Albert Einstein.