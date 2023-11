Luciana Gimenez comemora aniversário de 54 anos de idade: Eu fui à luta e conquistei minhas metas

Hoje vai ser uma festa... Luciana Gimenez comemora 54 anos de idade nesta sexta-feira, dia 3. Para celebrar a data, ela compartilhou algumas fotos com um bolo especial e decidiu abrir o coração -com um textão- na legenda.

A apresentadora começou falando dos vários obstáculos que aparecem na vida das pessoas:

Um dia você acorda e já é 2023 e você olha todo caminho que trilhou. Entende que a vida é feita de obstáculos e cabe a você decidir se vai deixá-los te parar ou se vai seguir em frente aconteça o que acontecer. Um dia você tem crianças, fraldas, acha que vai a loucura com choro, gripes e auto cobranças sobre a criação dos filhos, no outro, você olha para o lado e tem homens que te causam orgulho e fazem você respirar aliviada pensando que está cumprindo bem seu trabalho para criá-los.

Depois de tantos anos com uma vida pública e curtindo momentos diferentes para muita gente, Gimenez falou sobre como a vida passa rápido e como temos que aproveitar o agora.

Você dorme para descansar apenas um pouco, quando acorda já é verão, Natal, e num piscar de olhos é carnaval, as férias passam... chega a primavera e assim a vida vai passando rapidamente por seus olhos, intensa e cheia de oportunidades que você quer aproveitar uma a uma. Hoje é meu aniversário e só posso agradecer por ter chegado até aqui. Não foi fácil, apesar do que todos falam, mas eu cheguei, e hoje posso dizer com o coração cheio de alegria: eu venci! Até aqui, eu fui à luta e conquistei minhas metas. O amanhã? A gente resolve amanhã porque hoje, é dia de comemorar o agora.

Para finalizar, Luciana relembrou como é bom estar onde conseguiu chegar, mas não deixou de relembrar quem esteve ao seu lado. Fofa!

Abraçar e beijar todos aqueles que me amam e torcem por mim todo dia. Que eu nunca perca essa imensa vontade que tenho de me reinventar todos os dias porque é ela que me move e me mantém viva. Obrigada vida, você não tem ideia o quão bom é poder te viver.

Vale lembrar, que a mamãe de Lucas Jagger passou por um acidente no começo de 2023 e passou um bom tempo se recuperando.