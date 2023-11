Fernanda Lacerda acaba com a curiosidade da web e fala sobre a ingestão de placenta após o parto

Acabou com a curiosidade! O parto de Fernanda Lacerda foi um assunto muito comentado durante a última semana, mas não por ser o nascimento de seu primogênito e sim pela ação inusitada feita pela influencer: ingerir a placenta logo após o parto! E é claro que os seguidores ficaram curiosos para saber o gosto. E na última quinta-feira, dia 3, Fernanda finalmente revelou o sabor:

- Parece tipo um carpaccio. Com a fome que eu estou, comeria ela inteira. Eu achei gostoso.

Além de brincar um pouco com o episódio, Fernanda aproveitou para explicar também nos stories um pouco do ato de ingerir placenta e seus benefícios:

- O ato de ingerir a placenta, é chamado de placentofagia e já existe há alguns anos e é mais comum nos Estados Unidos. No Brasil, como muitas coisas, ainda é uma polêmica. Eu já tinha acompanhado algumas mulheres que ingeriram, como a Fernanda Lima, por exemplo, e perguntei pra minha doula. Ela me explicou que não existem evidências científicas sobre os benefícios que o consumo pode trazer, mas que as mulheres que ela já acompanhou e ingeriram relatam maior produção de leite e um puerperio mais leve, que era tudo o que eu precisava nesse momento. Como não existe qualquer malefício, resolvi encarar, justamente pensando nos possíveis beneficios pra mim e pro meu bebê.

O parto

A mamãe de primeira viagem ainda contou que tentou o parto normal, mas as coisas não saíram como o planejado:

- Deus faz tudo acontecer como tem que acontecer. A única coisa que importa é ele vir com muita saúde, da melhor forma para ele.