BC: fluxo cambial total em outubro até dia 27 é positivo em US$ 1,930 bilhão

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,930 bilhão em outubro, até o dia 27, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta sexta, 3. Em setembro, houve saída líquida de US$ 1,665 bilhão.

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

Em outubro, até o dia 27, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,071 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 42,842 bilhões e vendas no total de US$ 43,913 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo preliminar até o dia 27 foi positivo em US$ 3,001 bilhões, com importações de US$ 17,266 bilhões e exportações de US$ 20,267 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,930 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,246 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,091 bilhões em outras entradas.