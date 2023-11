Corinthians tem retornos de Fausto Vera e Fábio Santos para jogo com Red Bull Bragantino

Defendendo uma invencibilidade de seis jogos no Brasileirão, sendo quatro empates e duas vitórias, o Corinthians tem retornos importantes para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada. Suspensos na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, o lateral Fábio Santos e o volante Fausto Vera treinaram normalmente e devem iniciar entre os titulares.

Fábio Santos entra no lugar de Matheus Bidu, que vinha sendo criticado e chegou a quase ser preservado por Mano Menezes. O treinador, no entanto, apostou no atleta e viu ele fazer uma grande partida diante dos paranaenses. Fausto Vera, por outro lado, assume o posto de Gabriel Moscardo, uma mudança lógica devido ao crescimento do argentino desde a chegada do treinador.

Nesta sexta-feira, os atletas iniciaram o dia na academia do Centro de Treinamento Joaquim Grava com trabalhos de mobilidade e ativação física. Depois, foram ao gramado para o aquecimento e, em seguida, o técnico Mano Menezes promoveu um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Houve ainda uma atividade de transição ofensiva com o ataque em superioridade numérica. Por fim, o treinador organizou um trabalho de enfrentamento com o campo encurtado.

Sendo assim, Mano Menezes indicou que colocará em campo uma equipe formada por: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto.

O Corinthians entra na rodada no 12º lugar, com 40 pontos, abrindo seis do Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time paulista quer confirmar a boa fase para garantir de vez a permanência na divisão, o que fará com que possa brigar mais tranquilamente por uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

Sob o comando de Mano Menezes, o Corinthians fará uma última atividade na manhã deste sábado para finalizar a preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, que briga diretamente pelo título brasileiro.