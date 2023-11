Luísa Sonza confessa que ainda sente ciúmes de Whindersson Nunes: -Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida

A saudade bateu? Luísa Sonza relembrou os momentos marcantes que viveu lado do ex-marido, Whindersson Nunes, durante a participação em um vídeo do canal Bianca DellaFancy, que foi ao ar nesta sexta-feira, dia 3. A cantora confessou que o humorista foi o grande amor de sua vida e entregou que ainda mantém contato com ele.

-A gente se fala sempre, sou apaixonadinha [por Whindersson]. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, acho que isso não é novidade pra ninguém. A gente se dá super bem, entregou.

Luísa até revelou que há alguns dias ligou e enviou mensagens para Whindersson, mas ele não deu retorno imediato. Algumas horas depois, ela ligou novamente e o humorista a atendeu. Explicou que estava saindo com outra menina e a cantora confessou que ficou com ciúmes na hora. Eita!

-Anteontem liguei pra ele e ele não me atendeu. Aí no outro dia mandei áudio e ele ainda me ignora. Aí liguei pra ele e perguntei: O que você estava fazendo que não me atendeu? Aí ele falou: Não estava te ignorando não, estava com uma menina.

Mas a cantora tenta explicar o porquê ainda sente tanto ciúmes por Whindersson:

-A gente casou, ficou cinco anos juntos, foi meu relacionamento mais longo. Então fica marcado (...) Tem gente que amanhece com você. Tem gente que é o seu amanhecer. Tem gente que acontece e nada a ver. Tem gente, e tem eu e você, brincou Luísa fazendo referência a sua música escrita a Whindersson: Iguaria.

Recentemente, Whindersson também contou um pouco sobre a história com a ex-esposa para o Flow Podcast. Ele se abriu e disse que os problemas na relação dos dois surgiram depois da separação, com todas as polêmicas:

-Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era minha raiva naquela época, porque não foi ruim.