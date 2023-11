Celebrando 28 anos de idade, Rafa Vitti publica foto na praia e recebe chuva de elogios: Tatá, me perdoa

Rafa Vitti comemorou seus 28 anos de idade na última quinta-feira, dia 2. Aproveitando para agradecer por todas as mensagens de carinho que recebeu no dia de seu aniversário, o ator postou uma sequência de fotos na praia.

28 anos de idade!! Todo mundo falando para mim em Retorno de Saturno? Não sei direito o que significa, mas acho que tem a ver com academia ou com mais boletos. Obrigado por todas as mensagens de carinho!, declarou na publicação.

Apesar da legenda carinhosa, foi outra coisa que chamou a atenção das fãs de Rafa. Nos registros publicados, o ator estava sem camisa! E é claro que o que não faltou nos comentários do post - além de mais mensagens de parabéns - foram elogios pelo físico do marido de Tatá Werneck.

Tiveram até algumas fãs que pediram desculpas para a atriz por estar elogiando o marido dela, mas elas não resistiram....

Desculpa Tatá, mas o Rafa é meu crush da Malhação desde 2014, comentou uma fã.

A sunga está pequena ou você que está enorme?, brincou outro seguidor.

Tatá, como sempre, aproveitou a situação para também deixar seus icônicos comentários na foto do marido.

Casei com um touro mecânico, brincou. É montagem gente. Eu já vi ele pessoalmente.