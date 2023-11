Anitta posa com Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, em véspera de show da banda

A banda norte-americana mais queridinha do Brasil, Red Hot Chili Peppers, mal desembarcou no país e já está dando o que falar! Na noite da última quinta-feira, dia 2, o vocalista da banda, Anthony Kiedis, foi visto ao lado de nada menos que Anitta!

Não se sabe especificamente onde os dois cantores estavam, mas é certo que foi na capital carioca, já que Anitta se encontra em sua casa da cidade e a banda se apresenterá no próximo sábado, dia 4, no Engenhão.

O registro foi feito pelo fotógrafo oficial da banda, David Mushegain, e divulgado em seus stories, no qual marcou Anitta, que também repostou o registro.

O Red Hot Chili Peppers se apresentará nas próximas semanas aqui no Brasil, com shows que passarão por Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Veja as datas:

04/11: Rio de Janeiro, Engenhão

07/11: Brasília, Estádio Mané Garrincha

10/11: São Paulo, Estádio do Morumbi

13/11: Curitiba, Estádio Couto Pereira

16/11: Porto Alegre, Arena do Grêmio

Os ingressos em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre encontram-se esgotados!