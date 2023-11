Selena Gomez é alvo de ataques após anunciar saída do Instagram

A cantora Selena Gomez, de 31 anos de idade, acabou causando um alvoroço no mundo pop após uma postagem no Instagram na última quinta-feira, dia 02. A artista compartilhou um storie informando que iria apagar sua conta na rede social, mas logo deletou o post.

No storie deletado minutos após sua publicação, Selena dizia:

Estou fazendo uma pausa e deletando meu Instagram. Estou farta. Não apoio nada do que está acontecendo.

A empresária e atriz vinha sendo cobrada por um posicionamento concreto sobre o que está acontecendo entre Palestina e Israel. No entanto, seus únicos comentários sobre tinham sido sobre dar um tempo da plataforma por conta do horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo.

Com 430 milhões de seguidores na rede social e sendo uma das embaixadoras da UNICEF, Selena foi duramente criticada por usar de sua plataforma apenas para reclamar ao invés de fazer ações concretas para oferecer supostas mudanças.