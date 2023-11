Céline Dion faz rara aparição em meio a condição neurógica e compartilha foto com os filhos

Após primeira aparição pública em três anos, Céline Dion, de 55 anos de idade, compartilhou fotos com os filhos em jogo de hóquei em Las Vegas, Estados Unidos. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a cantora foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida e estava sumida do olhar público desde então.

Na legenda da postagem, Céline escreveu:

Meus meninos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights em Las Vegas na noite de segunda-feira. Eles jogaram tão bem, que jogo! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenha uma ótima temporada!

A aparição da cantora deixou os fãs animados, já que Céline decidiu pausar a carreira após o diagnóstico de síndrome considerada uma condição neurológica rara e incurável, que causa espasmos musculares debilitantes.