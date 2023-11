Kourtney Kardashian está em hospital e pode ter dado à luz

Mais um Kardashian no mundo? De acordo com o TMZ, Kourtney Kardashian foi vista no Hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A presença da socialite na clínica médica levantou suspeitas de que ela já teria dado à luz Rocky Barker, já que as mulheres do clã costumam ter seus filhos lá.

Outro ponto levantado pelo site foi o de que tanto Kourtney quanto Travis Barker afirmaram que gostariam que o bebê nascesse no dia do Halloween, que rolou na última terça-feira, dia 31. Uma fonte próxima ao casal também mostrou o interesse deles de induzir o parto do quarto filho da Kardashian.

Ainda segundo o TMZ, Kylie Jenner teria sido vista entrando no hospital em Los Angeles durante a tarde da última quinta-feira, dia 2. Será que Rocky já chegou ao mundo?