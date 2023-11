Obituário - 4 de novembro de 2023

Antonio Tito Costa

(Torrinha, SP, 31-12-1922 – 28-11-2023)

O ex-prefeito de São Bernardo, que nos deixou há uma semana, amava os livros e os autores nacionais. Tanto é verdade que Tito Costa cuidou pessoalmente de dar nomes de escritores às escolas municipais, uma a uma, fazendo questão de visitá-las e discorrer sobre cada homenageado (a).

Foi assim em 26 de outubro de 1979, quando esteve na Vila Baeta Neves, na Rua Campinas, e assinou decreto denominando “Cecília Meireles” a II Escola Municipal do bairro.

Tito Costa dizia sempre que São Bernardo fez a sua parte homenageando vultos da literatura e poesia nacional.

Neste momento em que o mundo político, jurídico e humanista perde Tito Costa, “Memória” dirige uma palavra às escolas municipais de São Bernardo, para que as novas gerações saibam que foi ele – Tito Costa – que um dia ali esteve falando destes autores tão importantes e tão nossos.

Segue a lista das primeiras escolas denominadas pelo agora saudoso Tito Costa, as antigas EMEIs – hoje EMEBs:

Mario de Andrade (Jardim Copacabana).

José de Anchieta (Alves Dias).

Rui Barbosa (Vila Duzzi).

Guilherme de Almeida (Vila Euro).

Vicente de Carvalho (Paulicéia).

Monteiro Lobato (Centro).

Olavo Bilac (Vila Mussolini).

Euclides da Cunha (Vila São José).

Lourenço Filho (Planalto).

Graciliano Ramos (Riacho Grande).

Thales de Andrade (bairro Independência).

Castro Alves (Vila Marlene).

Cecília Meireles (Baeta Neves).

Para nós da Memória, esta foi a grande obra do prefeito Tito Costa.

SANTO ANDRÉ

Rosina Maria do Nascimento, 103. Natural de Buíque (PE). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Barros Filho, 89. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Augusto Leandro Rebelo, 81. Natural de Portugal. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Emílio da Silva, 76. Natural de Santana do Jacaré (MG). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Ferreira Dias, 76. Natural de Campo Belo (MG). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 30 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Vieira, 75. Natural de Rinópolis (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Leão de Oliveira Irmão, 69. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Reis, 57. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romualdo Mocca, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Justino João de Jesus, 69. Natural de Francisco Santos (PI). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 30 de outubro, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Durvalina da Costa Apolinário Padovani, 74. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 30 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Miguel Domingos de Oliveira, 63. Natural de Rio do Pires (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 30 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Expedito Alves de Sá Teles, 62. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Francisco Ferreira Lima, 91. Natural de Aurora (CE). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 30 de outubro, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Marcos de Sousa Moura, 49. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Vendedor. Dia 28 de outubro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Evangelina Alonso Cardoso, 95. Natural da Espanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30 de outubro, em Santo André. Cemitério São José.

Sileda Maria da Silva, 80. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 30 de outubro. Cemitério São José.

Idalina Jesus da Silva, 79. Natural de Portugal. Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 30 de outubro. Cemitério São José.

Wilson Lourenço, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 30 de outubro. Cemitério São José.