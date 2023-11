Al Pacino deverá pagar pensão alimentícia de quase 150 mil reais para namorada

O ator Al Pacino, de 83 anos de idade, foi indiciado a pagar cerca de 150 mil reais por mês para a namorada Noor Alfallah, de 29 anos. Segundo o site norte-americano Page Six, a decisão judicial foi emitida por um juiz de Los Angeles, Estados Unidos, sob ações que cobrirão às pendências do filho nascido em julho de 2023.

O relacionamento do ator de O Poderoso Chefão e de Alfallah veio a tona em abril de 2022, mas os dois já eram vistos juntos desde a pandemia do Covid-19.

Agora, com o nascimento do filho, o juiz responsável decidiu que o ator vencedor do Oscars deverá pagar por volta de 545 mil reais antes dos pagamentos mensais. Além de 64 mil reais para uma enfermeira noturna que cobrirá quaisquer contas médicas fora da cobertura do seguro saúde.

Ainda mais, o decreto judicial demanda que Al Pacino terá que fazer um tipo de poupança com depósitos anuais de 74,3 mil reais em um fundo educacional para se filho caçula, segundo o Page Six.