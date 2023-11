Busch Gardens anuncia nova montanha-russa invertida para 2024

O Busch Gardens Tampa Bay anunciou sua nova atração, Phoenix Rising, uma emocionante montanha-russa que levará os visitantes para sobrevoar a Planície do Serengeti antes de explorar as cores vibrantes da área Pantopia do parque. Os participantes sentirão a força do vento e a emoção de poder voar nesta atração familiar com inauguração prevista para o segundo trimestre de 2024.

Nova montanha-russa do Busch Gardens

Phoenix Rising será a maior atração pensada para as famílias na área da Pantopia, além de ser a décima montanha-russa do Busch Gardens Tampa Bay. Essa também será a primeira do parque com áudio integrado, o que deixa a experiência ainda melhor com uma trilha sonora única, revelando diversas surpresas ao longo do percurso.

Fabricada pela Bolliger & Mabillard, a Phoenix Rising será uma montanha-russa suspensa que atingirá velocidades de até 70 km/h durante um percurso de 558 metros. Com requisito de altura mínima de 1,07 metros, a atração promete diversão para toda a família.

“Phoenix Rising será uma jornada extraordinária para os amantes de montanhas-russas, bem como para os mais jovens em busca de suas primeiras emoções”, disse Stewart Clark, Presidente do Busch Gardens Tampa Bay. “Somando-se a uma coleção variada de montanhas-russas, a novidade reforça o nosso comprometimento em sempre oferecer experiências inéditas, envolventes e únicas aos nossos visitantes”.

