Rachel Sheherazade debocha da eliminação de Jenny de A Fazenda 15

O deboche veio! Na noite da última quinta-feira, dia 2, Jenny deu adeus ao prêmio de A Fazenda 15. A peoa disputou a preferência do público com Marcia Fu e Nadja Pessoa e acabou levando a pior.

Após a eliminação, Rachel Sheherazade usou as redes sociais para comentar a saída de Jenny. Celebrando o momento com uma taça, a jornalista falou sobre a lei do retorno.

A lei do retorno é um princípio que afirma: toda ação gera consequências. É como dizem: nunca falha, escreveu.

Através dos comentários, Bárbara Borges escreveu:

Assim é.

