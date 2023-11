Em meio a rumores de relacionamento, MC Daniel e Yasmin Brunet trocam declarações

Será que é amor? Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, o cantor MC Daniel, de 25 anos de idade, e a modelo Yasmin Brunet, de 35 anos, vêm aparecendo cada vez mais juntos. Entre baladas, festas, e até mesmo aniversários de entes queridos, os pombinhos parecem estar se aproximando e dando início a um relacionamento.

Em recentes postagens feitas através das redes sociais, Daniel não se conteve ao fazer declarações pra lá e para cá. A primeira postagem foi feita através do Instagram por carrossel, onde o cantor e a modelo aparecem juntos na quarta foto, ao lado da família do funkeiro. Na legenda, o MC declarou:

Milionário... E nem é de dinheiro que eu tô falando!

E calma que não foi só ele quem aproveitou para fazer uma declaração! Nos comentários, Yasmin respondeu:

Meu [emoji de coração vermelho]

Já no X (o antigo Twitter), MC Daniel comentou em postagem que falava sobre a resposta da modelo para o post do cantor no Instagram.

Logo em seguida, o cantor ainda fez um tuíte que deixou os internautas em modo detetive! Ao MC escrever: É incrível, tudo me faz lembrar você, os usuários da rede especularam se seria algo sobre a modelo ou, talvez, uma postagem saudosa a ex do cantor, a atriz Mel Maia. Pois, como você também acompanhou, recentemente o cantor apontou lançamento de single que poderia ser indireta à ex-namorada.