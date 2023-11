Pai de Neymar Jr. mostra o jogador em chamada de vídeo com o filho após cirurgia: Tudo certo

Tudo certo e se recuperando! O pai do jogador Neymar Jr. usou as redes sociais para postar uma foto do filho após a cirurgia no joelho, realizada na última quinta-feira, dia 2.

Em seu Instagram, Neymar pai mostrou o craque na cama do hospital, enquanto conversava com Davi Lucca, o seu primogênito, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Obrigado Deus! Tudo certo? agora, força e paciência na recuperação, escreveu.

Através dos comentários, Ca Dantas deixou um comentário com emotions de coração. Vale pontuar que Bruna Biancardi ainda não se pronunciou ou curtiu qualquer postagem sobre a cirurgia do craque.

Boa recuperação, Neymar Jr.