EUA: Sam Bankman-Fried é condenado pelo colapso da FTX

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado por roubar bilhões de dólares de clientes da bolsa de criptomoedas falida, no que os promotores chamaram de uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA.

O veredicto, proferido por um júri federal em Nova York, encerrou a impressionante queda do antigo rei das criptomoedas, cuja personalidade ajudou a catapultar a FTX para uma plataforma de negociação poderosa, que patrocinava equipes esportivas e exibia anúncios chamativos com o grande jogador de futebol americano Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen e o comediante Larry David.

Para os promotores federais, o veredicto foi uma vitória esperada depois de apresentar o que muitos observadores consideraram um caso robusto, que incluía 18 testemunhas.

A bolsa de criptomoedas sofreu um colapso abrupto há um ano, com os clientes perdendo bilhões de dólares. Bankman-Fried, de 31 anos de idade, foi indiciado em dezembro de 2022 e concordou em deixar sua casa nas Bahamas para enfrentar uma série de acusações de fraude. Perto do final do julgamento de um mês, Bankman-Fried tomou a atitude arriscada de testemunhar em sua própria defesa.