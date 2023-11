Jovem desaparece em São Bernardo após brigar com o pai

Os pais de Kelvyn Santos de Souza, 17 anos, seguem fazendo apelos e buscam ajuda para encontrar o jovem, que sumiu após deixar sua casa na Vila São Pedro, em São Bernardo. O jovem está desaparecido desde o último domingo (29), quando teria discutido com o pai, que pediu para que o filho voltasse a morar com sua mãe. Celulares e chaves já foram encontrados em lugares distintos.

“No meio do ano ele falou que ia morar com o pai dele, dizendo que queria ser mais extrovertido, porque sempre foi um menino mais calado, com pouquíssimas amizades. Ele começou a mudar de comportamento, e no último domingo eles tiveram uma discussão”, disse a mãe, Daniela Cristina Santana Azevedo, ao Diário.

Kelvyn teria tido um surto e partido para cima do pai, que o mandou morar novamente com a mãe, porém, o jovem nunca chegou a casa de Daniela. “Ele não foi atrás de ninguém da família e sumiu, e de lá para cá não temos notícias dele”, diz a mãe. “Temos ido a hospitais, o desespero está grande”.

A investigação segue no setor de homicídios da Delegacia de Proteção à Pessoa de Santo André. Segundo relata a mãe, já foram encontrados o celular do jovem, na Rodovia dos Imigrantes – há cerca de 20 km da casa de Daniela –, na segunda-feira (30 de outubro), além de suas chaves, próximas ao Parque da Juventude Ana Brandão, em Santo André, na quarta-feira (1º de novembro).

Para contactar em caso de informações, ou se algum morador viu Kelvyn, a família pede que seja feito contato por meio do número (11) 9 7217 7051, ou para a Polícia Militar, no 190.