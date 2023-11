Região celebra Dia de Finados com homenagens

Celebrado nesta quinta-feira (2), o Dia de Finados voltou a lotar os cemitérios do Grande ABC. Nos espaços em Santo André (Curuçá), São Bernardo (Pauliceia) e São Caetano (da Saudade), concentrações de pessoas carregavam flores e coroas para os jazigos dos entes queridos falecidos. A região teve ainda celebrações em paróquias das dez regiões pastorais da Diocese de Santo André, com participação de cerca de oito mil fiéis. O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini participou de missas durante o dia.

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo, popular Curuçá, no Parque das Nações, em Santo André, recebeu grande público no decorrer do dia, com milhares de pessoas prestando homenagens aos entes falecidos. Maria José Cuerci, 62, é aposentada e há dois anos visita o local no dia 21 de todo mês, para visitar o jazigo da mãe, Adriana Apparecida Cuerci. Ela afirma que no Dia de Finados o movimento é muito mais intenso que o normal, e celebra a data, a qual considera um momento de relembrar quem já partiu.

“Este é um dia especial, onde todos vêm colocar uma flor para nossos entes queridos, que é a alegria, e acender uma vela, que é a luz para iluminar o caminho de todos eles”, afirma Maria José, que recorda os momentos bons com a falecida mãe. “Lembro dela todos os dias, mãe é algo que nunca esquecemos. É muita saudade! E é bom ter saudade em vez de tristeza, e isso ela sempre me dizia, já que ouviu a mesma frase quando minha avó faleceu”, diz a aposentada.

Do lado dos comerciantes, a celebração também é pelos bons resultados nas vendas, devido à busca por flores e itens para decoração. Sidney Carreira de Barros, 58, vende flores há 33 anos no lado externo do Curuçá e diz perceber um aumento nas vendas deste ano em comparação com os últimos três, que teve a data comemoração com restrições, devido à pandemia de Covid-19. A vendedora estima um crescimento de mais de 100% em relação a outras datas.

“Graças a Deus está vendendo tudo. Esse dia representa o carinho que as pessoas têm com aqueles que já se foram, nem que seja adquirindo uma flor. Percebo que ainda têm esse amor pela data. No ano passado chegou a ser ruim porque ainda estávamos no início do pós-pandemia, mas agora vejo muitos daqueles que frequentavam o cemitério voltando. Foi um período pesado”, diz Sidney.

Ainda no Curuçá, houve diversas homenagens, entre flores e coroas, no túmulo de Giovanna Bezerra Silva, de 17 anos, que morreu no último mês após ser baleada na cabeça por outro aluno dentro da E.E (Escola Estadual) Sapopemba, na Capital.

Em São Caetano, no Cemitério da Saudade, no Bairro Cerâmica a movimentação era menor, mas as homenagens seguiram, com a queima de velas no centro do espaço. Luiz Araujo de Freitas, 47, motorista, foi ao local para celebrar a vida de seu pai, que partiu durante a pandemia. “Com a queima de velas, espero que consiga iluminar ainda mais o caminho dele, pois, onde estiver, sei que está me olhando e guiando o que faço”, diz Luiz.

OITO MIL

As paróquias das dez regiões pastorais da Diocese tiveram atividades durante todo o dia. Foram celebradas mais de 57 missas em 22 cemitérios espalhados pelas sete cidades, com cerca de 8 mil fiéis. Em São Bernardo, o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, presidiu missa no Cemitério da Pauliceia, no bairro homônimo.

A Diocese de Santo André já havia anunciado programação especial para o Dia de Finados, celebrado neste 2 de novembro. A Comemoração dos Fiéis Defuntos é uma data significativa para a Igreja Católica, já que “relembra aqueles que partiram desta vida e convida a celebrar a vida em Cristo na firme convicção da ressurreição”.