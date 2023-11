Caíque França pede atenção da Ponte Preta contra o Avaí na briga contra a queda

Sem vencer há nove jogos, a Ponte Preta tem uma 'verdadeira decisão' contra o rebaixamento neste sábado, quando irá enfrentar o Avaí, concorrente direto nessa briga, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h. Faltando apenas quarto partidas para o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Caíque França pediu atenção ao time, principalmente, no segundo tempo.

Segundo o camisa 1, que vem sendo um dos poucos destaques nesta campanha e um dos únicos que vêm sendo poupados das críticas da torcida, a Ponte Preta tem caído demais de desempenho na etapa final das partidas. Ele pediu atenção nisso agora contra o Avaí e também em todos os outros jogos desta reta final.

"A gente fez um bom primeiro tempo contra o Novorizontino. Acabamos nos perdendo no segundo, talvez, por falta de concentração. Então a gente tem que se apegar neste aspecto no jogo contra o Avaí. Agora é ter tranquilidade nesse último terço e de jogar a responsabilidade para o adversário. Estamos nos precipitando um pouco e não conseguimos concluir as jogadas como gostaríamos. Acho que é mais a parte mental e a parte de ter um pouco mais de calma", disse o goleiro.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 16ª colocação com 35 pontos, um na frente do Tombense, que tem 34 e é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Em recuperação, o Avaí soma 39 pontos, em 13º. Precisando demais da reabilitação, a diretoria preparou uma promoção de ingressos, com preço único dos bilhetes para arquibancada por R$ 10. A média de público no Majestoso tem sido de cinco mil torcedores.