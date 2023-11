Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze garantem vaga para Paris-2024 no Pan

Martine Grael e Kahena Kunze buscarão o tricampeonato olímpico em Paris-2024. A classificação veio nesta quinta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Líderes da competição no Chile, elas abriram 21 pontos de vantagem para a dupla argentina Maria Sol Branz e Cecília Carranza, faltando somente a Medal Race, e não podem mais ser superadas.

"Tarefa cumprida. Estamos muito felizes por conquistarmos a classificação. A regata hoje foi bem pegada com as americanas e canadenses, porque está sendo uma disputa forte nossa com elas. Está todo mundo dando na cara, nós entramos no meio e fomos para cima. Amanhã tem mais e vamos com tudo", disse Martine, celebrando a vatga e já focada na busca pelo bicampeonato pan-americano..

Defendendo o título do Pan em Santiago, as brasileiras venceram uma da três regatas do dia da classe 49erFX na raia de Algarrobo, em Valparaíso, (somaram outros dois terceiros) e alcançaram a pontuação necessária para não ser ultrapassada pelas argentinas, com quem disputavam a vaga.

Garantidas, agora elas tentarão o topo do pódio. São somente 20 pontos perdidos no Pan, na disputa apertada e acirrada com as americanas Stephanie Roble e Margareth Shea e as canadenses Alexandra Ten Hove e Mariah Alice Millen, que têm 22 pontos.

As argentinas Maria Sol Branz e Cecília Carranza chegaram a 41 pontos perdidos. Como a classificação olímpica no Pan é por região, as brasileiras já não podem mais ser alcançadas pelas argentinas. As peruanas Diana Maria Ballon e Adriana Velaochaga estão em último, com 52 pontos perdidos.

Nesta sexta-feira o País buscará outras medalhas na vela. Bruna Martinelli (IQFoil) está em quarto, mesma posição de Marco Grael e Gabriel Simões, na 49er. Também há chance na Nacra, com brasileiros em terceiro e na Fórmula kite surf, com Bruno Lobo no masculino e Socorro Reis.