Milionária, Jojo Todynho tem cartão recusado em loja e precisa pedir ajuda: - Uma vergonha

Esse é um dos perrengues chiques que muitos gostariam de passar! Jojo Todynho teve o cartão de crédito recusado durante as compras em uma loja no Rio de Janeiro na última quarta-feira, dia 1, e falou sobre o ocorrido em um vídeo nas redes sociais. A cantora ainda contou que precisou pedir ajuda a uma amiga, que a socorreu no local.

- Meu cartão não passou. Por quê? Porque a bonita passa toda hora. Falei pra vocês, parcelado a gente compra até jatinho. A Renata está vindo aqui me salvar, porque aqui não aceita pix. O tal do perrengue chique, explicou Jojo em vídeo publicado nos Stories.

- Gente, dá uma vergonha que vocês não têm noção. A gente começa a se sentir caloteiro, completou ela.

Por fim, ela mostrou a amiga na loja, que veio socorrer a campeã de A Fazenda 12, a nutricionista Renata Branco.

- Quem tem mãe, tem tudo, brincou Jojo.