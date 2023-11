Santo André Intelli faz 10 a 0 e encaminha classificação

Pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal, o Santo André Intelli foi à Praia Grande e atropelou o Guarujá por 10 a 0 na noite de quarta-feira (1). Agora basta um empate na partida de volta para o time da região avançar à semifinal. No torneio não existe saldo de gols. Caso o Guarujá vença no tempo normal por qualquer placar, a partida seguirá para a prorrogação, e o time do litoral terá que vencer novamente. O segundo jogo das quartas de final será na próxima segunda-feira (6), às 20h, no Ginásio Noêmia Assunção (Rua Custódia, 50 - Camilópolis). A entrada é 1 quilo de alimento não-perecível.

Os gols da partida foram marcados por Xaropinho (2), Léo Catolé (2) e Mendes (2), Israel, Two, Fernandinho, e o goleiro Caio também balançaram as redes.

As outras partidas das quartas de final do Estadual são: Pinda x AABB, Ades Bragança x Corinthians, Magnus x Praia Grande. Santo André Intelli x Guarujá terátranmissão da TVila Sports, no YouTube.