São Bernardo renova com Zanardi para temporada 2024

Márcio Zanardi continuará no comando do São Beranrdo FC. A direção do clube e o treinador chegaram a um acordo e o novo vínculo vai até o final da próxima temporada. Em 2024, o Tigre disputará o Campeonato Paulista da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série C e a Copa do Brasil. Zanardi está no São Bernardo desde 2020, quando dirigiu a equipe sub-20. Assumiu a equipe pofissional em outubro de 2021 e, de lá para cá, o treinador esteve a frente clube na conquista da Copa Paulista 2021, Paulistão 2022 e 2023, na Série D 2022 (conquistando o acesso para a Série C), Copa do Brasil 2023 e Série C 2023, perdendo o acesso à Série B na última rodada.

“A renovação com o Márcio foi muito tranquila. É um treinador que sabe a forma como o clube pensa e quais são os objetivos do São Bernardo sempre que entra em uma competição. Agora o foco é na temporada de 2024, que será mais um ano importante nos nossos planos”, declarou Lucas Andrino, executivo de futebol do Tigre.

Em 2023, o time do Grande ABC fez 38 jogos oficiais. Foram 17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, tendo um aproveitamento de 53,51%, números que convenceram a diretoria a renovar com que Zanardi.

REPARAÇÃO 2024

O elenco do São Bernardo está em período de férias e deve retornar aos trabalhos no final deste mês ou no início de dezembro (o clube ainda não divulgou o calendário). A diretoria do Tigre também não informou sobre saídas e outras renovações, mas jogadores como Arthur Henrique, Bruno Santos, Itambé, Silvinho, Luiz Filipe, Eduardo Biazus e Guilherme Paraíba estão em final de vínculo de empréstimo e devem deixar o clube da região.