Santo André promove programa de renegociação de dívidas

A Prefeitura de Santo André e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) deram início ao programa Renegocia 2023, que permite aos munícipes acertarem as dívidas contraídas com as partes. O programa oferece condições excepcionais para que os munícipes regularizem seus débitos.

No caso dos débitos junto à Prefeitura, quem, por exemplo, pagar a dívida à vista, terá redução de 100% dos juros de mora e da multa moratória. Há diversas opções de parcelamento, podendo chegar a pagamento em até 12 vezes, com redução de 70% nos juros e multa. Os munícipes com dívidas com a Prefeitura poderão negociar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2022. Estão inclusos impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços). A adesão pode ser feita até 20 de dezembro de 2023. Já a adesão ao programa do Semasa poderá ser feita até 15 de dezembro.

Os acordos previstos no Renegocia 2023 da Prefeitura abrangem créditos tributários e não tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa, exceto como infrações à legislação de trânsito, multas de natureza contratual e taxas de execução de obras particulares. E para adesão, os débitos do exercício corrente devem estar em dia até a data da formalização do programa.

Para informações e adesão ao Renegocia, o cidadão pode acessar o site www.santoandre.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 0800-0191944. Já para o Semasa, o morador deve agendar atendimento presencial no Posto de Atendimento da autarquia, pelo site www.semasa.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-4848115 ou 4433-9300.