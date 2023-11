Fernando Marangoni, o candidato de Morando

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) já avisou seus aliados: está com todo o bloco na rua para ser candidato a prefeito de Santo André no ano que vem. E mais. Falou que o principal cabo eleitoral dele será o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Eleito para seu primeiro mandato à Câmara Federal após ter sido secretário de Habitação do prefeito Paulo Serra (PSDB) e secretário executivo de Habitação do Estado na gestão do ex-governador Rodrigo Garcia, Marangoni havia prometido internamente que respeitaria a decisão de Paulo Serra sobre a sucessão. Porém, depois de algumas conversas com Morando, essa postura tem mudado, assim como os avisos a interlocutores. Marangoni diz que será prefeiturável independentemente do apoio do governo tucano e que, para isso, tem respaldo de Morando.

Funcionários – 1

Mais uma vez a bancada de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez as vontades do chefe do Executivo dentro do Legislativo. A base protocolou e aprovou requerimento de moção de repúdio ao deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT à Prefeitura, que gravou vídeo falando sobre as obras listadas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a cidade e reclamando da gestão Morando pelo atraso em algumas intervenções.

Funcionários – 2

O requerimento, inclusive, traz elogios ao fato de Morando ter abandonado o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. “No vídeo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira menciona, ainda, que há dúvidas sobre o retorno da Prefeitura de nossa cidade ao Consórcio Intermunicipal, como se essa fosse uma condição, sem a qual o anunciado investimento seja, de fato, liberado aos cofres públicos de nossa cidade. Entretanto, os investimentos anunciados dão prioridade para urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais, apenas reforçando todo o trabalho feito pelo atual Prefeito Orlando Morando em São Bernardo que, mesmo diante da excepcionalidade da situação da Pandemia da Covid-19, manteve nossa cidade a todo vapor, sempre enxergando a população aos olhos de um futuro melhor.”

Resposta

O contragolpe de Luiz Fernando veio pelas redes sociais. Ele divulgou vídeo parabenizando o TCE (Tribunal de Contas do Estado) por paralisar a licitação aberta pelo presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), para contratação de novo plano de saúde a vereadores e funcionários. “Quero parabenizar o Tribunal de Contas do Estado, que barrou uma licitação absurda da Câmara de São Bernardo. O presidente Danilo Lima quer gastar mais de R$ 34 milhões em um novo convênio médico para os vereadores e para seus assessores. Pasmem: com atendimento até mesmo no Hospital Sírio-Libanês. O valor previsto representa um aumento de 146,3% do atual contrato da Câmara com a Amil, assinado em 2018 por R$ 13,8 milhões. Enquanto isso, a Saúde da nossa cidade respira com ajuda de aparelhos: pouquíssimos médicos, espera de 5 horas em uma emergência, falta de medicamentos e até mesmo estrutura desabando.”

Nomeação e eleição

A nomeação de Sallum Kalil Neto como secretário de Segurança Pública no governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), indicou que o União Brasil deve estar no arco de aliados do candidato governista à Prefeitura no ano que vem. O União Brasil tem como expoente na cidade o ex-prefeito Paulo Pinheiro, que foi aliado e rival de Auricchio nas últimas décadas.