Estado terá de dar transparência à Cross

A partir do ano que vem, o governo do Estado deverá dar publicidade à fila da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde), setor que realiza o encaminhamento de pacientes para unidades de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou o projeto de lei de autoria dos deputados Caio França (PSB), Clarice Ganem (Podemos) e Ricardo França (Podemos) e o Estado tem 90 dias, a partir da sanção (feita em setembro) para regulamentar a mudança.

Atualmente, a Cross é um dos principais gargalos da saúde pública estadual e alvo de constante reclamação por falta de critérios no encaminhamento de pacientes. No Grande ABC, não é raro haver questionamentos sobre demora nos processos ou de envio para locais de difícil acesso para o tratamento.

De acordo com a nova lei, o Palácio dos Bandeirantes é obrigado a dar publicidade à ordem de espera de pacientes que aguardam a realização de procedimentos ofertados pela Cross e por unidades do SUS, além de assegurar que essa divulgação da ordem de espera seja feita por meio de um portal na internet.

“É um drama que o Estado de São Paulo sempre viveu porque a Cross é pouco conhecida. Todo mundo reclama, mas pouca gente sabe efetivamente como ela funciona. O objetivo da lei é para que o sistema possa funcionar por si próprio, sem a interferência externa. As pessoas não precisarão mais depender de alguém para saber qual seu número na fila ou tentar encaixe. Vai acabar aquela história do contato político que consegue ajeitar as coisas”, declarou Caio França, ao Diário.

“Fiquei muito feliz porque o governador Tarcísio, acertadamente, sancionou essa lei. Esse mesmo projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa na legislatura passada, mas o ex-governador (João) Doria vetou”, comentou o deputado estadual.

A nova legislação também tem caminho para a regionalização da Cross, um debate antigo fomentado no Grande ABC, mas com poucos avanços práticos. Para Caio França, a transparência da fila será um “facilitador” para esse debate.

“Sou defensor das regulamentações regionais. Até porque um médico regulador, se trabalhar com essa lógica da regionalização, saberá muito melhor em qual unidade o paciente pode ser encaminhado ou até mesmo se o quadro clínico pode ser tratado em um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) cirúrgico, por exemplo. Claro que determinadas patologias, sobretudo as mais complexas, ainda dependerão da rede de saúde da Capital, que tem uma infraestrutura muito maior. Mas esses casos são exceção. Avalio que a regionalização é um modelo melhor do que o atual”, pontuou.