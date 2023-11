Marcelo Akira descarta candidatura ao Paço de Rio Grande

O vereador de Rio Grande da Serra Marcelo Akira (Podemos) descartou ser candidato à Prefeitura depois de ter recebido convite da presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu (Podemos), para concorrer ao Paço. O vereador, que faz oposição à gestão de Penha Fumagalli (PSD) e tem se envolvido em polêmicas, afirmou que seu plano é tentar a reeleição.

“Fui convidado pela deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, só que não é minha intenção (ser candidato a prefeito). Fiquei muito lisonjeado. Isto mostra que o partido tem acompanhado nosso mandato e reconhecido nosso trabalho a favor da população”, avaliou Akira, que está em seu primeiro mandato.

Além de planejar a reeleição como vereador, outro motivo de não pretender ser candidato ao paço é um possível retorno do ex-prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) à disputa eleitoral. O ex-chefe do executivo de Rio Grande foi retirado do cargo no ano passado, após ser cassado por causa de problemas com a lei ‘fura fila’ da vacina contra a Covid-19. “Neste momento, aposto na volta do prefeito Claudinho da Geladeira, que vinha fazendo um bom mandato até ser cassado injustamente em um golpe.”

Para a eleição do ano que vem, o parlamentar planeja continuar a intensa investida contra Penha, que era vice-prefeita de Claudinho da Geladeira e assumiu a cadeira após a cassação em 2022. “A prefeita desrespeita a população de nossa cidade, por meio do desrespeito aos vereadores não governistas. Não prestam informações nem atendem nossos pedidos”, disse o vereador.

“Nove vereadores ligados à vice-prefeita (em referência a Penha) usaram a Câmara para aplicaram um golpe cassando o prefeito Claudinho da Geladeira, que vinha realizando um ótimo governo. Hoje, a prefeita golpista, junto com estes vereadores, praticam um desgoverno jamais visto na cidade”, prosseguiu.

Akira se aproximou do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e se tornou um afilhado político da deputada estadual Carla Morando (PSDB).